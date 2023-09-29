Base Jump ve Wingsuit Sporcusu Cengiz Koçak 29 Metreden Atlayış Yaptı

Base jump ve wingsuit sporcusu Cengiz Koçak, Kapadokya Üniversitesi Sivil Havacılık Bölümü araştırması kapsamında 29 metrelik sıcak hava balonundan atlayış gerçekleştirdi. Atlayışın ardından saniyeler içinde yere inen Koçak, Türkiye'de yapılan en alçak paraşütle atlayış rekorunu kırdı.

Base jump (serbest düşüş) ve wingsuit (yarasa adam uçuşu) sporcusu Cengiz Koçak, 29 metredeki sıcak hava balonundan atlayışından sonra saniyeler içinde yere indi.

Kapadokya Üniversitesi Sivil Havacılık Bölümünün araştırması kapsamında Koçak'ın, Yamaç Paraşütü Dünya Akro Kupası Süper Finali için bölgeye getirilen sıcak hava balonundan atlaması kararlaştırıldı.

Hesaplamalar ve hazırlıklardan sonra sıcak hava balonuna binen Koçak, 29 metreye yükseldi. Son kontrollerin ardından Koçak, serbest atlayış olarak bilinen "base jump" atlayışı gerçekleştirdi.

Atlayışın ardından saniyeler içinde yere inen Koçak, izleyenlerden alkış aldı.

Galata Kulesi, vinç, baz istasyonu direği gibi birbirinden farklı noktalardan atlayış yapan, yere yakın mesafelerde koyduğu hedeflerden ve direklerin arasından geçen Koçak, AA muhabirine, Türkiye'de bugüne kadar yapılmış en alçak paraşütle atlayışı gerçekleştirdiğini söyledi.

Daha önce 36 metelik Galata Kulesi'nden, 31 metrelik Bulgaristan'da bir mağarada atlayış yaptığını hatırlatan Koçak, "Kapadokya Üniversitesi Sivil Havacılık Bölümünün araştırma projesi kapsamında yaptığım 29 metreden atlayış, aynı zamanda Türkiye rekoru oldu. Umarım sporun geleceğine bir katkısı olur. Aynı zamanda bunu Yamaç Paraşütü Dünya Akro Kupası Süper Finali içinde yapmış olmanın mutluluğunu yaşıyorum." dedi.

Koçak, havacılıkta irtifa ve süratin güven verdiğini, iki temel öğe azaldığı zaman risklerin de arttığını anlattı.

Kısa mesafede sorunsuz bir atlayış gerçekleştirmenin mutluluğu ve heyecanını yaşadığını ifade eden Koçak, "Atlayışın 29 metre olmasının kritik tarafı, atladığım anla indiğim an arasında geçen süre 2 saniye kadar. Haliyle bugüne kadar herhangi bir şekilde yere inmiş ve bunu kaza olarak deklare etmemiş bir paraşütçünün sahip olduğu en kısa süre. Doğal olarak süre çok kısa olduğu için aslında yönetilmesi gereken çok risk var." diye konuştu.

Koçak, atlayışının arkasında 33 yıllık paraşütçülük, uçaklardan, helikopterlerden ve yüksek yerlerden yapılan 9 bin atlayış ile son 12 yılını base jumpa adamış bir hayat olduğunu kaydetti.

Bu gibi riskli etkinlikleri "Eğitimini almadan kimse yapmasın" uyarısının bile eksik kalacağını vurgulayan Koçak, "Eğitim alınmış olsa bile böyle bir şey denemelerini tavsiye etmiyorum. Lakin kendi kişisel yolculukları yıllar sonra onları daha derin bir bilgiye ulaştırırsa o zaman tabi ki kendi kararlarını vereceklerdir." ifadesini kullandı.