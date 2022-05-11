Başarılı sporcular ödüllendirildi

KIRŞEHİR (İHA) - Türkiye şampiyonasında başarılı olan sporculara ve antrenörlerine, Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı tarafından ödül ve başarı belgeleri verildi.

Kütahya Belediyespor Kulübü bünyesinde faaliyetlerine devam eden güreşçiler, nisan ayının son günlerinde Kırşehir'de düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonasına damga vurdular. Şampiyonada, 75 kiloda Aziz Alp Akın Türkiye şampiyonu, 44 kiloda Sayid Ada Türkiye ikincisi oldu.

Afyonkarahisar'da yapılan U-11 Türkiye Güreş Şampiyonasında 150 sporcu arasından Kütahya Belediyespor Kulübü Güreşçimiz 38 kiloda Osman Emir Çekgel Türkiye ikincisi olma başarısı gösterdi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Spor