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Başakşehirli Futbolcu Hamza Güreler: 'Çalışmalarımızın Karşılığını Sahaya Yansıtarak İnşallah Yarın Turu Geçmek İstiyoruz'

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Başakşehirli futbolcu Hamza Güreler, St. Patrick's Athletic ile deplasmanda oynadıkları maçın kolay olmadığını belirterek, 'Çalışmalarımızın karşılığını sahaya yansıtarak inşallah yarın turu geçmek istiyoruz' dedi. UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Başakşehir, yarın 19.00'da İrlanda temsilcisi St. Patrick's Athletic'i konuk edecek.

Başakşehirli futbolcu Hamza Güreler, St. Patrick's Athletic ile deplasmanda oynadıkları maçın kolay olmadığını belirterek, "Çalışmalarımızın karşılığını sahaya yansıtarak inşallah yarın turu geçmek istiyoruz" dedi.

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Başakşehir, yarın 19.00'da İrlanda temsilcisi St. Patrick's Athletic'i konuk edecek. Mücadelenin son hazırlıklarını Başakşehir Kulüp Tesisleri'nde yapacak olan turuncu-lacivertli futbolculardan 18 yaşındaki futbolcu Hamza Güreler, Teknik Direktör Çağdaş Atan ile birlikte basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Deplasmanda oynanan ilk maçın kendileri için kolay olmadığını dile getiren Güreler, "İlk maç bizim için kolay olmadı. Hava şartları, 35 dereceden yağmurlu ve rüzgarlı bir bölgeye gitmek bizi etkiledi. Yarınki maç için rakibi iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum. Çalışmalarımızın karşılığını sahaya yansıtarak inşallah yarın turu geçmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Bu güveni verdiğiniz sürece bu tarz oyuncuların daha ön planda olacağını düşünüyorum"

18 yaşında bir futbolcunun bu seviyelerde oynamasının nasıl bir duygu olduğunun sorulması üzerine Hamza, "Yani kolay bir şey değil. Bu tarz atmosfere çıkıp, böyle performans göstermek kolay değil. Hocama çok teşekkür ediyorum. Teknik ekiple yanlış yaptığım zaman saatlerce analiz yapıyoruz. Güven aldığınız zaman mahcup etmiyoruz. Bunlar bizim önemli şeyler, bu güveni verdiğiniz sürece bu tarz oyuncuların daha ön planda olacağını düşünüyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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