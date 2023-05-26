Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında MKE Ankaragücü ile Başakşehir karşı karşıya geldi. İlk maçı 1-0 kazanan Başakşehir, deplasmanda rakibiyle uzatmalar sonucunda 2-2 berabere kalarak adını finale yazdırdı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas ve Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu.

Oynadığı her takımda formanın her zaman hakkını verdiğini ama kendisini en çok Fenerbahçe'ye ait hissettiğini kaydeden Belözoğlu, "Çok üzüldüğüm günlerim de oldu. Bugün Başakşehir'in teknik direktörüyüm. Buranın başarısı için elimden geleni yapacağım. Bizler profesyoneliz. Fenerbahçe söz konusu oldu mu bizim için birçok kez susmamıza vesile olan hatıralar var. Fenerbahçe kalbimin en güzel yerinde ancak hayatta profesyonellik var, ekmek kazanıyoruz. Lig şampiyonluğu yaşamış kulübüme Türkiye Kupası'nı da kazandırmak istiyorum. Teknik adamlık kariyerimin ikinci senesinde final oynamak da büyük mutluluk" diye konuştu.