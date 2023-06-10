Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası finali için son idmanını Gürsel Aksel Stadı'nda yaptı

Spor Haberleri

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir, son idmanını maçın oynanacağı Gürsel Aksel Stadı'nda gerçekleştirdi. Teknik direktör Emre Belözoğlu ve kaptan Ömer Ali Şahiner basın toplantısına katıldı. İdman 15 dakika boyunca basın mensuplarına açıldı.

SPOR Başakşehir son idmanını Gürsel Aksel Stadı'nda yaptı

Onur ATIŞ İZMİR, (DHA) - Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın saat 20.45'te Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Medipol Başakşehir son idmanının maçın oynanacağı Gürsel Aksel Stadı'nda yaptı. Teknik direktör Emre Belözoğlu ve kaptan Ömer Ali Şahiner önce ortak gerçekleştirilen basın toplantısına katıldı. Toplantı bitiminde Belözoğlu son taktikleri vermek için takımın başına geldi. İdman 15 dakika boyunca basın mensuplarına açıldı. Ardından Başakşehir, son antrenmanını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Kupası Fenerbahçe Başakşehir Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title