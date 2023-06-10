Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası finali için son idmanını Gürsel Aksel Stadı'nda yaptı

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir, son idmanını maçın oynanacağı Gürsel Aksel Stadı'nda gerçekleştirdi. Teknik direktör Emre Belözoğlu ve kaptan Ömer Ali Şahiner basın toplantısına katıldı. İdman 15 dakika boyunca basın mensuplarına açıldı.

SPOR Başakşehir son idmanını Gürsel Aksel Stadı'nda yaptı

Onur ATIŞ İZMİR, (DHA) - Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın saat 20.45'te Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Medipol Başakşehir son idmanının maçın oynanacağı Gürsel Aksel Stadı'nda yaptı. Teknik direktör Emre Belözoğlu ve kaptan Ömer Ali Şahiner önce ortak gerçekleştirilen basın toplantısına katıldı. Toplantı bitiminde Belözoğlu son taktikleri vermek için takımın başına geldi. İdman 15 dakika boyunca basın mensuplarına açıldı. Ardından Başakşehir, son antrenmanını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.