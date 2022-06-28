Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını kampa girdiği Burdur'da sürdürüyor.

Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını kampa girdiği Burdur'da sürdürüyor.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, kamp programı için gittiği Burdur'da hazırlıklarına günün ikinci antrenmanı ile devam etti.

Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki idman ısınma ve koşuyla başladı. Dört grup halinde 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden antrenman taktik çalışmasıyla sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, yarın saat 11.00 ve 18.00'de yapacağı idmanlarla çalışmalarını sürdürecek. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title