Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarına kuvvet antrenmanıyla devam ediyor

Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarına bu sabah yaptığı kuvvet antrenmanıyla devam etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, 2024-2025 sezonu hazırlıklarına devam ediyor. Turuncu-lacivertliler, sabah yaptığı kuvvet antrenmanıyla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Başakşehir, akşam yapacağı idmanla çalışmalarına devam edecek. - İSTANBUL