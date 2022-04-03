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Başakşehir, Yeni Malatyaspor maçına hazır

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Başakşehir, Yeni Malatyaspor maçına hazır

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Başakşehir, Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile tamamladı. Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, yarın saat 20.30'da Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. - İSTANBUL

Başakşehir, Yeni Malatyaspor maçına hazır

Başakşehir, Yeni Malatyaspor maçına hazır

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Başakşehir, Spor, Haberler

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