Başakşehir, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
AA - Hilmi Sever - Spor
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Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 4 Nisan Pazartesi günü Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'la karşılaşacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarına iki günlük iznin ardından devam etti.
BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 4 Nisan Pazartesi günü Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'la karşılaşacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarına iki günlük iznin ardından devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında yer alan antrenman sahasındaki idman, ısınmayla başladı.
İki grup halinde pas çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.
Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
AA / Hilmi Sever - Spor