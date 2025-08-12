Başakşehir, Viking Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Viking'i konuk edecek İstanbul Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışmaları yapıldı.

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Norveç temsilcisi Viking'i konuk edecek İstanbul Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki sahada teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde yapılan ve ilk 15 dakikası basına açık antrenmanda turuncu-lacivertli ekip ısınma hareketleri sonrasında 5'e 2 pas ve top kapma çalışmaları gerçekleştirdi.

Başakşehir, idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik antrenman yaptı.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
500
