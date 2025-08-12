Başakşehir, Viking ile Rövanşa Çıkıyor

BAŞAKŞEHİR, UEFA Konferans Ligi 3'üncü ön eleme turu rövanşında Norveç takımı Viking ile karşılaşacak. Takım, antrenmanlarını tamamladı ve sakat oyuncu Olivier Kemen'in katılımı olmadan maç saatini bekliyor.

BAŞAKŞEHİR, ilk maçı 3-1 kazandığı UEFA Konferans Ligi 3'üncü ön eleme turu rövanşında yarın sahasında Norveç takımı Viking ile oynayacak.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Top kapma çalışmasıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde Viking maçının taktiği çalışıldı. Antrenmana sakatlığı devam eden Olivier Kemen katılmadı. Hazırlıklarını tamamlayan Başakşehir maç saatini beklemeye başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
