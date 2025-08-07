Başakşehir, Viking ile Dönüş Maçına Çıkıyor

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda İstanbul Başakşehir, Norveç ekibi Viking ile karşılaşıyor. İlk maçta takımların kadroları ve hakemler açıklandı.

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Norveç ekibi Viking ile İstanbul Başakşehir arasında oynanacak ilk maçın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Viking

Hakemler: Miguel Nogueira, Paulo Bras, Nelson Pereira (Portekiz)

Viking: Klaesson, Heggheim, Falchener, Baertelsen, Bjorshol, Askildsen, Bell, Alte, Svendsen, Tripic, Berisha

İstanbul Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Duarte, Ba, Operi, Berat Özdemir, Ömer Ali Şahiner, Crespo, Yusuf Sarı, Brnic, da Costa

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
