Başakşehir, Viking ile Dönüş Maçına Çıkıyor
UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda İstanbul Başakşehir, Norveç ekibi Viking ile karşılaşıyor. İlk maçta takımların kadroları ve hakemler açıklandı.
UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Norveç ekibi Viking ile İstanbul Başakşehir arasında oynanacak ilk maçın hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Viking
Hakemler: Miguel Nogueira, Paulo Bras, Nelson Pereira (Portekiz)
Viking: Klaesson, Heggheim, Falchener, Baertelsen, Bjorshol, Askildsen, Bell, Alte, Svendsen, Tripic, Berisha
İstanbul Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Duarte, Ba, Operi, Berat Özdemir, Ömer Ali Şahiner, Crespo, Yusuf Sarı, Brnic, da Costa
Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor