Başakşehir, Viking ile 1-1 Berabere Kaldı, 100. Golüne Ulaştı

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Norveç ekibi Viking ile 1-1 berabere kaldı. İlk maçı 3-1 kazanan turuncu-lacivertliler, turu geçen takım oldu. Başakşehir, bugünkü karşılaşmada Alman santrfor Davie Selke'nin fileleri havalandırmasıyla Avrupa kupalarında 100. golünü de ulaştı. Yaz transfer sezonunda kadroya katılan 30 yaşındaki golcü, Norveç'te oynanan ilk maçta da son dakikalarda turuncu-lacivertli ekibin 3. golünü kaydetti.

Selke, mücadelenin 66. dakikasında yerini Nuno da Costa'ya bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
