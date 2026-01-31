Çaykur Rizespor : 2-2

Haberler

Güncelleme:
Süper Lig'in 20. haftasında RAMS Başakşehir FK, sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı. İki takımın da goller bulduğu mücadelede, Başakşehir'in 1-0 ve 2-1 öne geçmesine rağmen Rizespor eşitliği sağladı.

Beyza Betül CİHAN/İSTANBUL, – RAMS Başakşehir FK, Süper Lig'in 20'nci haftasında sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'la 2-2 berabere kaldı.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayan mücadeleyi hakem Yiğit Arslan yönetti. Arslan'ın yardımcılıklarını Çağlar Uyarcan ve Mehmet Emin Tuğral yaptı.

Karşılaşmaya RAMS Başakşehir FK, "Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Opoku, Operi, Kemen, Umut Güneş, Fayzullayev, Shomurodov, Harit ve Selke" 11'i ile çıkarken konuk ekip Çaykur Rizespor ise "Erdem Canpolat, Taha Şahin, Mocsi, Samet Akaydın, Hojer, Laçi, Taylan Antalyalı, Olawoyin, Mihaila, Zeqiri, Sowe" ile sahada yer aldı.

3'üncü dakikada Çaykur Rizespor gole yaklaştı. Sağ kanattan Taha'nın yaptığı ortada Kaleci Muhammed topu uzaklaştırdı. Ceza sahasının dışında topa sahip olan Laçi'nin sert şutunda kaleci Muhammed topu kornere çeldi. 7'nci dakikada RAMS Başakşehir'in sağ kanattan geliştirdiği pozisyonda Ömer Ali'nin arka direğe yaptığı ortada Harit gelişine vurdu. Kaleci Erdem gole izin vermedi. 9'uncu dakikada RAMS Başakşehir'de Harit'in pasında topa yetişmeye çalışan Shomurodov'u ceza sahası içinde formasından tutup düşüren Taylan kırmızı kart görürken turuncu-lacivertlilere penaltı verildi. 13'üncü dakikada VAR'ın tavsiyesi üzerine pozisyonu inceleyen hakem Yiğit Aslan verdiği penaltı kararını ve gösterdiği kırmızı kartı iptal etti. 19'uncu dakikada RAMS Başakşehir, Eldor Shmurodov'un golüyle öne geçti. Operi ceza sahasının soluna girdikten sonra pasını Shomurodov'a aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası içinden yaptığı vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0. Çaykur Rizespor, 45+1'de beraberlik golünü buldu. Hojer'in sol çaprazdan yaptığı ortada Opoku topu kafayla karşıladı. Ceza yayına düşen topu önünde bulan Taha'nın sert vuruşunda Duarte'ye çarpan top ağlarla buluştu: 1-1. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.

RAMS Başakşehir, 2'nci yarıya etkili pozisyonlarla başladı. 49'uncu dakikada Harit'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Fayzullayev'in sert şutunda kaleci Erdem Canpolat gole izin vermedi. 60'ıncı dakikada Çaykur Rize etkili geldi. Rakip sahada topla ilerleyen Laçi, Sowe ile yaptığı duvar pasının ardından ceza yayı önünden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti. 68'inci dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Laçi'nin uzun pasında topla buluşan Mihaila ceza yayına sokulduğu pozisyonda meşin yuvarlağı sağına çekerek vurdu. Bu vuruşta takımını öne geçiren golü buldu: 1-2. 74'üncü dakikada RAMS Başakşehir FK'da Bertuğ Yıldırım beraberlik golünü attı. 74'üncü dakikada Kaluzinski'nin sağdan kullandığı köşe vuruşunda Bertuğ Yıldırım, ceza sahası içinde iyi yükselerek yaptığı kafa vuruşunda topu filelere gönderdi: 2-2. Karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

