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Başakşehir ve Kasımpaşa 2-2 Berabere Kaldı

Başakşehir ve Kasımpaşa 2-2 Berabere Kaldı
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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan maçta Başakşehir ile Kasımpaşa 2-2 berabere kaldı. İlk yarıda karşılıklı atılan gollerle eşitliği koruyan takımlar, ikinci yarıda da etkili ataklar geliştirdi.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Başakşehir ile Kasımpaşa 2-2 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada Crespo'nun savunma arkasına pasında Piatek kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası içinden yerden vuruşunda kaleci ayaklarıyla topu uzaklaştırdı.

52. dakikada kullanılan köşe vuruşu sonrası Piatek'in altıpas çizgisi üzerinden yaptığı kafa vuruşunda kaleci topu çıkardı. Pozisyonun devamında Piatek'in vuruşu yandan auta gitti.

68. dakikada Winck'in sağ kanattan pasında savunmadan seken topa Gökhan Gül ceza yayı üzerinden sert vurdu ve yakın direk dibinden golü buldu. 2-2

70. dakikada Kemen'in derinlemesine pasında topu alan Piatek'in ceza sahası içinden sert vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin de müdahalesiyle kornere gitti.

74. dakikada kullanılan köşe vuruşunda savunmadan seken top kale alanı önündeki Piatek'te kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top üstten auta çıktı.

Hakemler: Alper Akarsu, Murat Tuğberk Curbay, Ogün Kamacı

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Kemen (Ömer Faruk Beyaz dk. 86), Hamza Güreler, Duarte, Lima, Onur Ergün, Berat Özdemir, Crespo, Szysz (Davidson dk. 60), Figueiredo, Piatek

Yedekler: Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Pelkas, Djalo, Emre Kaplan

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck (Aytaç Kara dk. 71), Opoku, Yasin Özcan, Ben Ouanes, Gökhan Gül, Fall (Sadık Çiftpınar dk. 86), Hajradinovic (Cafu dk. 90+1), Barak (Espinoza dk. 71), Brekalo, da Costa (Erdem Çetinkaya dk. 90+1)

Yedekler: Ali Emre Yanar, Yaman Suakar, Sinan Alkaş, Bahtiyar Özden, Taylan Aydın

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Goller: Piatek (dk. 9 pen. ve dk. 42 pen.) (Başakşehir), da Costa (dk. 3), Gökhan Gül (dk. 68) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Figueiredo, Hamza Güreler (Başakşehir), Winck, Hakan Keleş (Teknik Direktör), da Costa, Yasin Özcan, Erdem Çetinkaya (Kasımpaşa) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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