Başakşehir ve Eyüpspor 0-0 Beraberlikle Puanları Paylaştı

SÜPER Lig'in 4'üncü haftasında Başakşehir FK sahasında Eyüpspor ile 0-0 berabere kaldı.

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Başakşehir FK sahasında Eyüpspor'u konuk etti. Fatih Terim Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetti. Küçük'ün yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Mert Bulut yaptı.

Başakşehir FK karşılaşmaya Deniz Dilmen, Opoku, Operi, Ba, Ebosele, Onur Ergün, Yusuf Sarı, Kemen, Crespo, Fayzullayev ve Shourodov 11'i ile çıkarken konuk ekip Eyüpspor ise Felipe, Robin, Claro, Mujakic, Calegari, Kerem Demirbay, Yalçın Kayan, Serdar Gürler, Seşlar, Draguş, Umut Bozok 11'i ile sahada yer aldı. Karşılaşma oldukça düşük tempoda başlarken, ilk yarıda iki takımda net pozisyon üretmekte zorlandı. Başakşehir, Shomurodov ile girdiği pozisyonu değerlendiremedi ve ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıda da oyunun temposu çok yükselmedi. Başakşehir 75'nci dakikada ile gole yaklaştı. Brnic'in ortasında Shomurodov'un kafa vuruşunda top kaleci Felipe'de kaldı. Konuk ekipte ise 81'inci dakikada Kerem'in ceza sahası dışından şutunda top auta gitti. Karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

SELKE YERİNE CRESPO İLK 11'DE

Müsabaka öncesi ısınma hareketleri sırasında ağrı hisseden Davie Selke, teknik ekibin kararıyla kadrodan çıkarıldı. Alman oyuncunun yerine Miguel Crespo karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

İKİ TAKIM ZAFER BAYRAMI PANKARTIYLA SAHADA

Başakşehir FK ile Eyüpspor, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümünde sebebiyle mücadeleye anlamlı bir pankartla çıktı. İki takım futbolcuları, '30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun' yazılı pankartı taşıyarak sahaya girerken, tribünlerden de uzun süre alkış yükseldi.