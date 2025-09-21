Haberler

Başakşehir ve Alanyaspor 1-1 Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Rams Başakşehir, Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekip 29. dakikada Shomurodov'un golüyle öne geçerken, Alanyaspor 51. dakikada Ogundu ile eşitliği sağladı.

(ANKARA) - Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Rams Başakşehir, evinde Corendon Alanyaspor'la 1-1 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Rams Başakşehir, sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk etti. Mücadele Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynandı.

Ev sahibi ekip, 29. dakikada Eldor Shomurodov'un golüyle öne geçti. Alanyaspor ise ikinci yarının başında, 51. dakikada Uchenna Ogundu'nun golüyle skora dengeyi getirdi.

Karşılaşmada başka gol olmayınca iki takım da sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Bu sonucun ardından Corendon Alanyaspor puanını 9'a, Rams Başakşehir ise 6'ya çıkardı.

