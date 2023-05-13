Başakşehir, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Spor Haberleri
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 17 Mayıs Çarşamba günü sahasında HangiKredi Ümraniyespor ile karşılaşacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 17 Mayıs Çarşamba günü sahasında HangiKredi Ümraniyespor ile karşılaşacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenman, topla ısınmayla başladı.
Pas çalışmasıyla süren idman, çift kale maçla sona erdi.
Medipol Başakşehir, yarın akşam yapacağı idmanla Ümraniyespor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.
Sizce #SüperLig'in şampiyonu kim olacak?— Haberler.com (@Haberler) May 7, 2023
Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor