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Başakşehir, Ümraniyespor maçı hazırlıklarına başladı

Başakşehir, Ümraniyespor maçı hazırlıklarına başladı

Spor Haberleri

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 34. haftasında Ümraniyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 34. haftasında Ümraniyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Kulüp tesislerinde, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde yapılan antrenman, dinamik ısınmayla başladı, idman rondo çalışmasıyla devam etti. Antrenman çift kale maç ile sona erdi.

Turuncu-lacivertliler yarın saat 11.00'de yapacağı idman ile Ümraniyespor maçı hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Emre Belözoğlu Başakşehir Spor Haberler

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