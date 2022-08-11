Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında konuk ettiği İzlanda temsilcisi Breidablik'i 3-0 yenen Medipol Başakşehir, play-off turuna yükseldi.

Rakibiyle İzlanda'da oynadığı ilk maçı da 3-1 kazanan turuncu-lacivertli ekip adını play-off turuna yazdırdı.

İstanbul'da oynanan mücadelede Medipol Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri Stefano Okaka, Ahmed Touba ve Danijel Aleksic attı.

Medipol Başakşehir'in rakibi Antwerp

Turuncu-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Norveç ekibi Lilleström'ü eleyen Belçika temsilcisi Antwerp ile eşleşti.

Eşleşmenin ilk maçı 18 Ağustos'ta İstanbul'da, rövanş mücadelesi ise 25 Ağustos'ta Belçika'da oynanacak.

Medipol Başakşehir bu turu da geçmesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde adını gruplara yazdıracak.

Aleksic Avrupa kupalarında 4. golünü attı

Medipol Başakşehir'in Sırp oyuncusu Danijel Aleksic, turuncu-lacivertli forma ile 4. golünü attı.

İzlanda'da oynanan maçta 2 gol atan Aleksic, İstanbul'da da rakip fileleri bir kez havalandırdı.

Aleksic, Avrupa kupalarında attığı 4 golle, turuncu-lacivertli takımın bu alanda en golcü 3. ismi konumuna yükseldi. Aleksic, Medipol Başakşehir formasıyla 14 gol atan Edin Visca ve 5 golü bulunan İrfan Can Kahveci'den sonra, turuncu-lacivertli takımın Avrupa kupalarındaki en golcü 3. ismi oldu.

Emre Belözoğlu yönetiminde Avrupa'da yenilmezlik sürdü

Medipol Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Avrupa kupalarında oynadığı dördüncü maçı da kaybetmedi.

Bu maçlarda 3 galibiyet elde eden turuncu-lacivertliler, bir de beraberlik aldı. Dört maçta 8 gol atan Medipol Başakşehir, kalesinde 2 gol gördü.

İzlanda ekibi Breidablik'i 3-1 yenen İstanbul ekibi, Emre Belözoğlu idaresinde çıktığı ilk iki maçta Maccabi Netanya ile sahasında 1-1 berabere kalıp, rakibini deplasmanda 1-0 mağlup ederek tur atlamayı başarmıştı.