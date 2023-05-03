Başakşehir U19 Elit A Ligi Şampiyonu

Başakşehir, Galatasaray'ı penaltı atışları sonucu 7-6 mağlup ederek U19 Elit A Ligi şampiyonu oldu. Turnuvanın en iyi teknik direktörü ödülü Başakşehir Teknik Direktörü Engin Çalışır'a verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun büyük önem verdiği U19 Elit A Ligi final maçında, Başakşehir ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Penaltı atışlarını sonunda Galatasaray'ı 7-6 mağlup eden Başakşehir, U19 Elit A Ligi'nde şampiyon oldu.

D-Smart ekranlarından canlı yayınlanan final karşılaşmasının ilk yarısı Başakşehir'in 18'inci dakikada Berkay Aydoğmuş ile bulduğu golle 1-0 sona erdi.

U19 Elit A Ligi'nde 3'üncülük maçı, saat 15: 00'de Altınordu ve Beşiktaş arasında oynandı. Normal süresi 2-2 biten ve penaltı atışları sonucu rakibini 7-6 mağlup eden Altınordu, U19 Elit A Ligi'ni 3'üncü olarak tamamladı.