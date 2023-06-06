Başakşehir, Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in 38'inci ve son haftasında Medipol Başakşehir, evinde Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ve Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sezonu iyi bir şekilde bitirdiklerini aktaran Belözoğlu, "Sezonun ligde son maçını oynadık. Geçen sene ligi 65 puanla bitirdik. Geldiğimizde 59 puan topladık. Bu sene 62 puanla bitirdik. Lig adına değerlendirme yaptığımızda ortalama olarak bence kötü değil. Sezonun geneline baktığımızda 10 puan daha toplayabilirdik. Sezonu hazirana taşıdık. İnşallah haziranın 11'inde kupa ile sezonu kapatmak istiyoruz. Kolay bir sene olmadı. Dünya Kupası arası, deprem felaketinden dolayı kolay konsantre olamadığımız süreçlerdi. Sezona iyi başladık, iyi bitirdik diye düşünüyorum. Avrupa kupalarında ülkemizi iyi temsil ettik. Kupada da finale kaldık. Emeği geçen futbolcu kardeşlerimi tebrik ederim" diye konuştu.

Gelecek sezonki hedefler hakkında düşüncelerini paylaşan tecrübeli teknik adam, "Önümüzdeki yılla ilgili olarak, taraftarımıza mücadele sözünü verebilirim, iyi futbolun, her maçı kazanmak için çıkacak takımın sözünü verebilirim. Biz kazandığımız son 3 maça baktığımızda neler yapabileceğimizi, daha da üstüne koyarak daha da başarılı olabileceğimizi gösterdik. Bugün genç futbolcularımız oynama fırsatı buldu. İyi de değerlendirdiler. Kulübün geleceğinin iyiye gittiğini söyleyebilirim. Önümüzdeki yılla ilgili olarak, bu takımdan söz edileceğinin sözünü verebilirim" açıklamasında bulundu.