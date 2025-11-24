Haberler

Başakşehir, Trabzonspor'u 2-1 Önde Tamamladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında RAMS Başakşehir, Trabzonspor'u 2-1'lik skorla ilk yarıda geride bıraktı. Ebosele'nin kırmızı kartla oyun dışı kalmasının ardından, Selke’nin penaltı golüyle öne geçen Başakşehir, Shomurodov'un kafa golüyle avantajını artırarak devreyi önde kapattı.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Murat Temel

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Duarte, Ba, Ebosele, Kemen, Umut Güneş, Deniz Türüç (Dk. 13 Opoku), Shomurodov, Harit, Selke

Trabzonspor: Onana, Pina, Okay Yokuşlu, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Augusto, Visca (Dk. 11 Olaigbe), Onuachu

Goller: Dk. 22 Selke (Penaltıdan), Dk. 45 Shomurodov (RAMS Başakşehir), Dk. 37 Augusto (Trabzonspor)

Kırmızı kart: Dk. 10 Ebosele (RAMS Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 16 Oulai (Trabzonspor), Dk. 31 Ba, Dk. 33 Kemen (RAMS Başakşehir)

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında RAMS Başakşehir ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip, 2-1 önde tamamladı.

10. dakikada RAMS Başakşehir 10 kişi kaldı. Trabzonspor'un sağ kanattan gelişen atağında Visca, Ebosele'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler, önce Ebosele'ye sarı kartını gösterdi. VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu saha kenarında izleyen Meler, sarı kartı iptal ederek Ebosele'yi direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

16. dakikada Pina'nın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya altıpas gerisinde iyi yükselen Folcarelli'nin kafa vuruşunda, top kaleci Muhammed Şengezer'de kaldı.

17. dakikada rakip yarı sahanın sol tarafından Onur Bulut'un kullandığı frikikte ceza sahası içinde yaşanan hava topu mücadelesinde top savunmaya da çarparak kaleci Onana'da kaldı.

19. dakikada oyun oynandığı sırada VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu saha kenarında izleyen hakem Halil Umut Meler, hava topu mücadelesinde topun Okay Yokuşlu'nun eline çarptığına hükmederek penaltı noktasını gösterdi.

22. dakikada Selke, kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0

37. dakikada Trabzonspor beraberliği yakaladı. Mustafa Eskihellaç'ın orta sahanın solundan savunma arkasına gönderdiği ara pasına hareketlenen Augusto, ceza sahasına girdikten sonra sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1

41. dakikada Zubkov'un savunma arkasına attığı uzun pasla ceza sahasına giren Augusto'nun penaltı noktasının sağından yerden yaptığı vuruşta, kaleci Muhammed Şengezer topu ayaklarıyla çıkardı.

45. dakikada RAMS Başakşehir yeniden öne geçti. Sağ kanattan Onur Bulut'un kale önüne gönderdiği ortaya iyi yükselen Shomurodov, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1

RAMS Başakşehir, ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
ABD, Maduro'yu terörist ilan edip başına ödül koydu

Devlet başkanını terörist ilan edip başına ödül koydu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Bu sözler çok konuşulur
Marco Asensio'nun büyük hayali İspanya Milli Takımı

Asensio'nun büyük hayali 6 ay içerisinde o takıma geri dönmek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum
İmralı kararı sonrası komisyonda istifa! Bugün TBMM Başkanlığı'na bildirecek

İmralı kararı sonrası komisyonda fire! İstifasını bu sözlerle duyurdu
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Bu sözler çok konuşulur
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Kahramanmaraş'a yepyeni bir stadyum geliyor

O şehrimize 17 bin kapasiteli yepyeni bir stadyum geliyor
450 yıllık geçmişi var! Bu köyde artık yalnızca 4 kişi yaşıyor

450 yıllık geçmişe sahip bu köyde yalnızca 4 kişi yaşıyor, işte nedeni
Komisyona damga vuran anlar! CHP'li vekilden kendi partililerine sert tepki

CHP'li vekil, kendi partisinden arkadaşlarına demediğini bırakmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, 15 bin öğretmen ataması gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, binlerce gencin hayali gerçekleşti
Mansur Yavaş'tan 'konser soruşturması' iznine itiraz

Mansur Yavaş 'konser' soruşturması iznine karşı harekete geçti
Konuşma bahanesiyle evinden aldı, taksiden inerken katletti

Evinden aldı, taksiden inerken katletti
Özlem Çerçioğlu ile CHP'li Ömer Günel arasında 'mal varlığı' tartışması

Meclisi karıştıran tartışma! Çerçioğlu ile CHP'li başkan fena kapıştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.