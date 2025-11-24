Başakşehir, Trabzonspor'u 2-1 Önde Tamamladı
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında RAMS Başakşehir, Trabzonspor'u 2-1'lik skorla ilk yarıda geride bıraktı. Ebosele'nin kırmızı kartla oyun dışı kalmasının ardından, Selke’nin penaltı golüyle öne geçen Başakşehir, Shomurodov'un kafa golüyle avantajını artırarak devreyi önde kapattı.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Murat Temel
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Duarte, Ba, Ebosele, Kemen, Umut Güneş, Deniz Türüç (Dk. 13 Opoku), Shomurodov, Harit, Selke
Trabzonspor: Onana, Pina, Okay Yokuşlu, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Augusto, Visca (Dk. 11 Olaigbe), Onuachu
Goller: Dk. 22 Selke (Penaltıdan), Dk. 45 Shomurodov (RAMS Başakşehir), Dk. 37 Augusto (Trabzonspor)
Kırmızı kart: Dk. 10 Ebosele (RAMS Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 16 Oulai (Trabzonspor), Dk. 31 Ba, Dk. 33 Kemen (RAMS Başakşehir)
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında RAMS Başakşehir ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip, 2-1 önde tamamladı.
10. dakikada RAMS Başakşehir 10 kişi kaldı. Trabzonspor'un sağ kanattan gelişen atağında Visca, Ebosele'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler, önce Ebosele'ye sarı kartını gösterdi. VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu saha kenarında izleyen Meler, sarı kartı iptal ederek Ebosele'yi direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.
16. dakikada Pina'nın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya altıpas gerisinde iyi yükselen Folcarelli'nin kafa vuruşunda, top kaleci Muhammed Şengezer'de kaldı.
17. dakikada rakip yarı sahanın sol tarafından Onur Bulut'un kullandığı frikikte ceza sahası içinde yaşanan hava topu mücadelesinde top savunmaya da çarparak kaleci Onana'da kaldı.
19. dakikada oyun oynandığı sırada VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu saha kenarında izleyen hakem Halil Umut Meler, hava topu mücadelesinde topun Okay Yokuşlu'nun eline çarptığına hükmederek penaltı noktasını gösterdi.
22. dakikada Selke, kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0
37. dakikada Trabzonspor beraberliği yakaladı. Mustafa Eskihellaç'ın orta sahanın solundan savunma arkasına gönderdiği ara pasına hareketlenen Augusto, ceza sahasına girdikten sonra sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1
41. dakikada Zubkov'un savunma arkasına attığı uzun pasla ceza sahasına giren Augusto'nun penaltı noktasının sağından yerden yaptığı vuruşta, kaleci Muhammed Şengezer topu ayaklarıyla çıkardı.
45. dakikada RAMS Başakşehir yeniden öne geçti. Sağ kanattan Onur Bulut'un kale önüne gönderdiği ortaya iyi yükselen Shomurodov, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1
RAMS Başakşehir, ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.