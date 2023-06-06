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Başakşehir-Trabzonspor maçının ilk yarısı Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi

Başakşehir-Trabzonspor maçının ilk yarısı Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Medipol Başakşehir ile Trabzonspor maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Deniz Türüç'ün golüyle öne geçen Başakşehir, ilk yarıyı önde kapattı.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Bahattin Şimşek, Erdem Bayık, Kamil Çetin

Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Şener Özbayraklı, Touba, Duarte, Lima, Biglia, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Januzaj, Figueiredo, Keny

Trabzonspor : Muhammet Taha Tepe, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Taha Altıkardeş, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Bardhi, Emirhan Zaman, Visca, Arif Boşluk, Umut Bozok

Gol: Dk. 34 Deniz Türüç (Medipol Başakşehir)

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Medipol Başakşehir ile Trabzonspor maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmada ilk tehlikeyi 6. dakikada konuk Trabzonspor yarattı. Savunmanın hatasını değerlendirip orta alanda topu kapan Visca'nın sağ kenardan ceza sahasına girerek sert vurdu. Kaleci Muhammed Şengezer, meşin yuvarlağı ayaklarıyla çeldi.

15. dakikada ceza sahası yayı önünde topla buluşan Visca'nın sert şutunda top savunmaya çarparak taca çıktı.

17. dakikada bu kez ev sahibi ekip tehlikeli geldi. Biglia'nın pasında topla ceza sahası sağ çaprazında buluşan Keny'in düzgün vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci ayaklarıyla çıkardı.

34. dakikada ev sahibi ekibi öne geçiren gol Deniz Türüç'ün ayağından geldi. Januzaj'ın uzun pasında ceza sahası yayı önünde topu iyi kontrol edip sol ayağıyla sert vuran bu oyuncunun şutunda, meşin yuvarlak sağ üst köşeden ağlarla buluştu: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle bitti.

Kaynak: AA / Murat Kaya - Spor

Trabzonspor Deniz Türüç Başakşehir Spor Haberler

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