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Başakşehir, Trabzonspor maçını kaybetti

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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Trabzonspor'a 1-0 mağlup olan RAMS Başakşehir'de yardımcı antrenör Mustafa Keçeli, son maçlarını kazanarak ligi dördüncü bitirmek istediklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Trabzonspor'a 1-0 mağlup olan RAMS Başakşehir'de yardımcı antrenör Mustafa Keçeli, son maçlarını kazanarak ligi dördüncü bitirmek istediklerini söyledi.

Teknik direktör Çağdaş Atan'ın cezası sebebiyle karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına katılan Keçeli, Trabzonspor'a karşı önemli bir maça çıktıklarını vurguladı.

Galip gelemedikleri için üzgün olduklarını söyleyen Keçeli, şunları kaydetti:

"Sezonu iyi getirdik, bu finali iyi yapmak istiyorduk. Fena da oynamadık. Topa sahip olduğumuz dönemlerde istediğimizi yapamadık. Trabzonspor'a baskı yaptık ama bazen bu durum efektif olabiliyor. Yediğimiz gol de çalıştığımız yerden geldi. Sonuçta sezonu genel olarak değerlendirirsek bizim için iyi bir yerdeyiz. Son maçımızı kazanarak ligi dördüncü bitirmek istiyoruz."

Kaynak: AA / Spor

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