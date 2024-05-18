Başakşehir, Trabzonspor'a 1-0 mağlup oldu
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Başakşehir sahasında Trabzonspor'a 1-0 yenildi. Maçta Onuachu'nun golüyle Trabzonspor galip geldi.
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Başakşehir sahasında karşılaştığı Trabzonspor'a 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
73. dakikada sağ taraftan Kemen'in ortasında kale önünde Piatek'in bekletmeden vuruşunda kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı topu çeldi.
74. dakikada Trabzonspor savunmasının uzaklaştıramadığı topu alan Figueiredo'nun ceza yayının gerisinden şutunda yan direğe çarpan top ardından kaleci Uğurcan'a da çarparak kornere çıktı.
87. dakikada sağ tarafta topla buluşan Figueiredo pasını Aleksic'e aktardı. Aleksic'in uzak mesafeden sert vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından az farkla dışarıya gitti.
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Aleks Taşcıoğlu, Candaş Elbil
Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali Şahiner (Dubois dk. 78), Onur Ergün, Deniz Türüç (Serdar Gürler dk. 83), Kemen (Aleksic dk. 78), Berkay Özcan (Pelkas dk. 63), Davidson (Figueiredo dk. 63), Piatek
Yedekler: Deniz Dilmen, Lima, Keny, Emirhan İlkhan, Josef de Souza
Teknik Sorumlu: Mustafa Keçeli
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier, Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Umut Güneş, Visca (Orsic dk. 90+1), Bardhi, Fountas (Fernandez dk. 82), Onuachu (Enis Destan dk. 72)
Yedekler: Taha Tepe, Rayyan Baniya, Umut Bozok, Kerem Şen, Göktan Gürpüz, Mehmet Can Aydın, Arif Boşluk
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Gol: Onuachu (dk. 45+2) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Ba, Deniz Türüç, Pelkas (Başakşehir), Mendy, Uğurcan Çakır (Trabzonspor) - İSTANBUL