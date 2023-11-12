Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan: Mağlubiyeti Hak Etmedik
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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan, hücumda etkisiz kaldıklarını ancak mağlubiyeti hak etmediklerini söyledi.
SPOR Süper Lig'in 12'nci haftasında Beşiktaş, sahasında Başakşehir FK'yı 1-0 yendi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor