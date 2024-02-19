Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan: 'Kafamızı kaldırıp yolumuza devam etmemiz gerekiyor'

Başakşehir, Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamada, ilk yarı kötü bir oynamalarına rağmen maçın son dakikalarında beraberliğe çok yaklaştıklarını söyleyerek, "Kafamızı kaldırıp yolumuza devam etmemiz gerekiyor" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir, evinde karşılaştığı Kayserispor'a 3-2'lik skorla mağlup oldu. Müsabakanın ardından Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İlk yarıda muazzam kötü bir yarı oynadıklarını söyleyerek sözlerine başlayan Çağdaş Atan, "Belki de teknik adamlığımdaki en kötü 45 dakikalardan biriydi. Ne ön alan baskısında ne kaybettiğimiz toplar sonrasında karşılamada ne de geriden oyun kurmada iyi değildik. Antrenmanda yaptıklarımızı sahada uygulamada zorluk çektik. Bazı oyuncularımızın maç stresini kaldıramadığını gördük, takımın boyu çok uzadı. İlk yarı çok efor harcadık, ilk yarı ve devre arasında hamle yaptık. Oyun bize geldi. İyi pozisyonlara girdiğimizi düşünüyorum. 2-2'yi beklerken gereksiz bir üçüncü gol yedik. Ona rağmen oyuncularım bırakmadı, 3-2'yi bulduk beraberlik üç puan gibi motivasyon olabilirdi. Maalesef penaltıyı kaçırdık, kafamızı kaldırıp yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Önümüzde çok önemli Gaziantep maçı var. Ben geldikten sonra bir Anadolu takımına ilk kez kaybettik. Skordan ziyade ilk yarıdaki kötü performans önemli. Orijinal bek konusunda sıkıntı yaşadık. Lima cezalı, Duarte sakat. Fazla alternatifimiz yoktu. Kemen ve Dubois ile oynadık. Oyuncularım tekrar ayağa kalkacak güce sahip" ifadelerini kullandı.

"Kulübe bizim mahremiyet alanımız"

Maçın son bölümünde Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz ile arasında yaşanan gerginliğin sebebinin sorulması üzere Çağdaş Atan, "Orada Burak Hoca, bizim kulübedeki bir oyuncuya bir şey söyledi. Kulübe bizim mahremiyet alanımız, benim ne oyuncularıma ne de yardımcı antrenörlerime, ekibime kimse kenardan konuşamaz. O ekibin lideri olarak yapmam gerekeni yaptım, az önce de görüştük birbirimize başarılar diledik. Çok büyütecek bir şey yok" diye cevapladı.

İlk yarıdaki kötü performansın sebebiyle ilgili ise, "İlk yarı ön alan baskısını kötü yaptık. Karşı presi kötü yaptık, en kötüsü geriden oyun kurmayı kötü yaptık. Rakip birebir geldiğinde önemli oyuncularımızın inisiyatif alması gerekiyor. Oyunun boyu çok uzadı" dedi.

"Penaltıcı konusunda yeni bir arayışa gireceğim"

Mücadelenin son dakikasında Piatek'in gole çevirmediğini penaltı atışıyla ilgili ise Atan, "Ligde iyi ve kritik penaltılar attı özellikle Sivas maçında ayakta tuttu ve kazanmamızı sağladı. Penaltı kaçar evet ama ben çok penaltı konusunda üst üste kaçırana sabreden bir tarzım yok o yüzden o konuda yeni bir arayışa gireceğim. Opoku iyi penaltı atıyor. Piatek birinci penaltıcımız ama iki tane üst üste penaltı kaçırmak çok kaldırabileceğimiz bir şey değil" diye konuştu. - İSTANBUL