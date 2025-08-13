Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan: "Güçlü Bir Takıma Karşı Turu Geçmek Önemliydi"

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Viking maçının ardından yaptığı açıklamada, "Güçlü bir takıma karşı turu geçmek önemliydi" dedi.

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Norveç ekibi Viking ile 1-1 berabere kaldı. Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, açıklamalarda bulundu. Çok mutlu olduklarını söyleyerek sözlerine başlayan Atan, "Gördüğünüz gibi zor bir eşleşmeydi. Turun favorisi olan Viking takımına karşı turu geçtiğimiz için mutluyuz. İlk 45 dakikasını harika planlayıp, harika oynadık. 2 tane net pozisyon yakaladık. Ömer Faruk ve Shomurodov ile ciddi gol pozisyonlarına girdik. Uzun top oynamaya yönlendirdik. İkili mücadelede, hava topları ve ikinci toplarda başarılı olduk. 2-0, 3-0 olabilecekken rakip öne geçti. Maç 1-1 olmasına rağmen soyunma odasından çok iyi dönmedik. İkinci yarı topu indirmede, bağlantı oyunlarında biraz sıkıntı yaşadık. İlk maçtaki aldığımız skor bizi tedbirli oynamaya sevk etti. da Costa ve Yusuf maça iyi başladı. Kazanarak bitirmek isterdik ama bu kadar güçlü bir takıma karşı turu geçmek önemliydi. Hafta sonu Kayserispor maçıyla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Shomurodov, Selke ve da Costa'yı isteyerek aldım"

Hücum hattını transfer edilen oyuncuların performansını değerlendiren Çağdaş Atan, şunları söyledi:

"Shomurodov, hücum bölgesinin 3-4 bölgesinde oynayabiliyor. Çok istediğimiz ve beğendiğimiz bir oyuncuydu. Beklediğimiz daha fazla repertuarı var. Savunma arkası koşuları ve pas kalitesi çok iyi durumda. Önde iyi 3 tane oyuncum var. Ömer Ali ve Kemen'in sakatlıkları bizi kısıtladı. Orta alan yerine savunmaya takviye yaptık. Shomurodov, Selke ve da Costa'yı isteyerek aldım ve beni bu zamana kadar pişman etmediler."

"Fayzullaev'in lisansı en kısa zamanda çözülecek diye düşünüyorum"

Rus ekibi CSKA Moskova'dan transfer edilen Özbek futbolcu Abbosbek Fayzullaev'in lisansının çıkarılamamasıyla ilgili de konuşan Atan, "Savaştan kaynaklı olarak ülkeye para girişi yapamıyoruz. Başkanımızda bağlantılarını kullanarak durumu çözmeye çalışıyor. Pazartesi, salı günü çözülecek gibi duruyor. En kısa zamanda çözülecek diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Bize bu sene lig liderleri çekmek yakışıyor"

Turuncu-lacivertli takımın UEFA Konferans Ligi Play-off Turu eşlemesini değerlendiren Atan, "İlk maçı Universitatea Craiova 3-0 kazandı. Büyük ihtimalle Romen takımı gelecek gibi geliyor. Bize bu sene lig liderleri çekmek yakışıyor. Viking iyi bir takım, Romen takımı da iyi bir takım. Biz buralara zor yollardan geldiğimiz için bize kolay yakışmazdı" diye konuştu. - İSTANBUL