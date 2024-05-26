Üye Girişi
Haberler

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan: 'Başakşehir, Avrupa kupaları hedefine ulaştı'

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Adana Demirspor maçının ardından, Başakşehir'in Avrupa kupaları hedefine ulaştığını söyledi. Atan, Konferans Ligi eleme maçlarına hazırlanacaklarını belirtti.

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Adana Demirspor maçının ardından, "Başakşehir, alışmış olduğu ve istediği Avrupa kupaları hedefine ulaştı. 28 Haziran'da tekrar çalışmaya başlayıp, Konferans Ligi eleme maçlarına hazırlanacağız" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında RAMS Başakşehir, deplasmanda karşılaştığı Y. Adana Demirspor'u 6-2 mağlup etti. Galibiyet sonrası basın toplantısında konuşan RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, ligden düşen 4 takıma geçmiş olsun dileklerini iletip, "Umarım tekrar Süper Lig'e geri dönerler. Ligi şampiyon tamamlayan Galatasaray'ı ve Okan Hocayı tebrik ediyorum. Şampiyonluk yarışını son haftaya kadar taşıyan Fenerbahçe'ye ve İsmail Hocayı da tebrik ediyorum. Sahada kıyasıya bir mücadele oldu. En çok da kendi oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Ligin 13. haftasında düşme potasında ve 9 puandayken başlayan çıkışımızda, en yakın rakibimizden 5 puan geride, sezonu 5. sırada tamamlıyoruz. Lyon da aynı başarıyı gösterdi ancak bizden daha çok değer gördü" ifadelerini kullandı.

"Konferans Ligi'ne hazırlanacağız"

Oyuncularıyla gurur duyduğunu kaydeden Atan, "Kendi ekibime, malzemecilere, sağlık ekibine, restorandakilere ve diğer tüm görevli arkadaşlarıma, kardeşlerime teşekkür ediyorum. Oyuncularım, yönetim kurulu üyeleri ve özellikle de başkanıma teşekkür etmek istiyorum. Beşiktaş maçından sonra dizlerimizin üzerine çökmüştük. Bir el uzattılar ve yeniden dik durmamızı sağladılar. O günden sonra çok yüksek puan ortalamasına ulaşıp, güzel bir sezon geçirdik. Başakşehir, alışmış olduğu ve istediği Avrupa kupaları hedefine ulaştı. Bu ailenin bir parçası olduğum için kendimi gururlu ve şanslı hissediyorum. Haziranın 28'inde tekrar çalışmaya başlayıp, Konferans Ligi eleme maçlarına hazırlanacağız. Seneye de daha genç, dinamik, rekabetçi bir takım kuracağız" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Adana Demirspor Çağdaş Atan Başakşehir Konferans Adana Spor Güncel Haberler

Mersin'de katliam gibi trafik kazası: 10 kişi öldü, 39 kişi yaralandı

Mersin'de katliam gibi trafik kazası: 10 kişi öldü, 39 kişi yaralandı

 İsrail basını yazdı: Rusya'dan güç alan İran büyük saldırı hazırlığı içinde

İsrail basını yazdı: Rusya'dan güç alan İran büyük saldırı hazırlığı içinde

 Icardi'den Fenerbahçe'ye olay sözler: Bakalım Kadıköy'de şimdi nasıl kutlama yapıyorlar

Icardi'den Fenerbahçe'ye olay sözler: Bakalım Kadıköy'de şimdi nasıl kutlama yapıyorlar

Bakmadan Geçme

GALATASARAY ŞAMPİYON MU? #127942 Galatasaray kaç puanla şampiyon oldu? Galatasaray'ın kaçıncı şampiyonluğu? MERSİN'DEKİ KAZADA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ? Mersin'deki zincirleme kaza nerede gerçekleşti? MERSİN'DE KAZA MI OLDU? Mersin'deki trafik kazasında kaç kişi öldü, olay ne? KASIMPAŞA BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE! #9917 Kasımpaşa Beşiktaş maçı canlı skor! MAÇ KAÇ KAÇ, kim gol attı? GALATASARAY KİM GOL ATTI? Galatasaray Konyaspor MAÇ KAÇ KAÇ, kim gol attı? CANLI SKOR FENERBAHÇE KİM GOL ATTI? Fenerbahçe İstanbulspor maçında fark açılıyor! Kim gol attı, MAÇ KAÇ KAÇ? KADIKÖY'DE İLK DÜDÜK ÇALDI! #9917 Fenerbahçe İstanbulspor maçı kaç kaç, kim gol attı? SANİYE SANİYE CANLI ANLATIM! ŞAMPİYONLUK MAÇI BAŞLADI! #129349 Galatasaray Konyaspor maç kaç kaç, kim gol attı? CANLI ANLATIM! #9917 TRABZONSPOR ANKARAGÜCÜ CANLI HD İZLE! Trabzonspor Ankaragücü maçı hangi kanalda, İLK 11'LER AÇIKLANDI! #9917 FENERBAHÇE İSTANBULSPOR MAÇI CANLI HD İZLE! Fenerbahçe İstanbulspor maçı hangi kanalda, ilk 11'ler kim? #9917 GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI NE ZAMAN? #129349 Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması olacak mı, nerede olacak? #9917 GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE! #129349 Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray - Konyaspor maçı FULL HD İZLE! #9917 GALATASARAY İLK 11'LER! Konyaspor ile karşılaşmada Galatasaray'ın ilk 11'leri kim? Erbaaspor Muşspor maçı CANLI izle! (HD) 26 Mayıs Erbaaspor Muşspor maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Erbaaspor - Muşspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Erbaaspor - Muşspor maçı nereden izlenir?
Süper Lig'e veda eden son takım Ankaragücü oldu

Süper Lig'e veda eden son takım Ankaragücü oldu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title