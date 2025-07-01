Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Avrupa Hedeflerini Açıkladı

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, kısa vadede ilk hedeflerinin UEFA Konferans Ligi'nde gruplara kalmak ve Süper Lig'i de ilk 4'te bitirerek tekrar Avrupa kupalarına gitmek olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig ekibi Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Dinamik ısınmayla başlayan idman dar alanda topla yapılan çalışmalarla devam etti. Turuncu-lacivertlilerin yeni transferlerinden Nuno da Costa ile Onur Bulut da takımla beraber çalıştı.

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İlk hedeflerinin geçen sezon olduğu gibi Avrupa kupalarında gruplara kalmak olduğunu kaydeden Atan, "Bence güzel bir sezon bizi bekliyor. Gördüğüm kadarıyla herkes güçlü bir kadro oluşturmaya çalışıyor. Başakşehir FK olarak bizim hedeflerimiz belli. Kısa vadede ilk hedefimiz Konferans Ligi'nde gruplara kalma başarısını tekrarlamak istiyoruz. Bugün üçüncü antrenmanımızı yapıyoruz, dün başladık. Hızlı başladık. Oyuncularımız iyi gelmişler, verdiğimiz programa uyarak gelmişler. Geçen seneden de başlangıç açısından tecrübeliyiz. Yüzde yüz olmasa da yüzde doksanımıza yakın şekilde maça çıkmak istiyoruz. Rakibimizi analiz etmeye başladık. 2 hazırlık maçı oynadılar, 1 tane de bizimle oynayacakları maçtan önce lig maçı oynayacaklar. O da bizim açımızdan analiz ve veri almak adına avantaj olabilir. Umarım geçen sene tekrarladığımız gruplara kalma başarısını yeniden tekrarlarız" diye konuştu.

"Alternatifli bir kadro oluşturmaya başladık"

Yeni transferlere ilişkin düşüncelerini de paylaşan Çağdaş Atan, "3 transfer açıkladık şimdiye kadar. Aramızdan giden oyuncular olacaktı, bunlar belirlendi. Gelen oyuncular gelmeye devam edecek. Geldiğim günden beri takımın hızını ve agresifliğini artırmak adına büyük çaba sarf ediyoruz. Çok fazla istişare edip, çok oyuncu izliyoruz. Minimum hata yapmaya çalışıyoruz. Bence bu dönüşümümüzün son transfer dönemi. Bu transfer dönemini iyi geçtiğimiz takdirde istediğimiz dönüşümü tamamlamış olup tam anlamıyla istediğimiz agresiflikte, hızda, topu kontrol oyununa uygun oyuncularla olacağız. Avantajımız da var, Piatek'in ayrılması dışında iskeletimizdeki oyuncu kadrosunun tamamını koruduk. Nuno da Costa gibi ligi bilen, iyi bir santrfor aldık. Kasımpaşa'da iyi işler yaptı. Benim de çok beğendiğim, istediğim bir oyuncuydu. Onur Bulut benimle beraber Kayserispor'da iyi işler yapmıştı. Onu toparlayıp Kayseri'deki yüksek performansına geri döndürmek istiyoruz. Alternatifli bir kadro oluşturmaya başladık. Luca Ekrem gurbetçi, Bayern Münih altyapısında oynamış bir oyuncu. Beklentimiz yüksek" ifadelerini kullandı.

"Transferde belirlediğimiz oyuncular var"

Transfer çalışmalarının sürdüğünü ve aralarına katılacak yeni oyuncular olacağını söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "Bir orta saha oyuncusu bakıyoruz duruma göre 2 tane de olabilir. Bir kanat oyuncusu arıyoruz, bir tane de santrfor arıyoruz. Kulüp yoğun şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Belirlediğimiz isimler var, onlara gitmeye devam ediyoruz. Yakın zamanda da sonuçlanabilecek isimler var. Bekleyeceğiz ve göreceğiz" şeklinde konuştu.

Takımın savunma oyuncularından Jerome Opoku'nun takımda kalmasını istediğini belirten Çağdaş Atan, "Opoku yüksek potansiyelli, bize çok katkı sağlamış bir oyuncu. Genç, atletik ve uzun boylu. Çok potansiyelli bir stoper. Transfer teklifiyle ilgili bir şey duymadım. Onu bırakmak gibi bir niyetimiz yok" dedi.

"Çağdaş Atan ve ekibinin öngörülemez bir oyun oynaması gerektiğini düşünüyoruz"

Takım olarak öngörülemez bir oyun oynamayı hedeflediklerini söyleyen deneyimli teknik adam, "Geçen sezon çok fazla formasyonel çeşitlilik sağladık. Faydalandığımız ve sıkıntılar yaşadığımız bölümler oldu. Güçlü olduğumuz dönemde yakaladığımız oyun var. Bunu daha fazla güçlendirmek istiyoruz. Çağdaş Atan ve ekibinin öngörülemez bir oyun oynaması gerektiğini düşünüyoruz. Tek oyun planı üzerinde gitmemeye çalışıyoruz. Kazanırken de kaybederken de oyunun kontrolünün bizde olmasını istiyoruz. Buna uygun çalışmalarımız devam ediyor" sözlerini kaydetti.

Son olarak Süper Lig'deki hedeflerinin de ilk 4'e girebilmek olduğunu vurgulayan Çağdaş Atan, "Bizim hedefimiz ilk 4'e girip her sene Avrupa'ya gidebilmek. 4 büyük camiadan en azından bir tanesini ligin sonunda altımızda bırakalım ki hedeflerimize ulaşalım. Bunu bekleyip zamanla göreceğiz" diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL