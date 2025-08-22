Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan: 'Attığımız Gol Umut Verdi'

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Universitatea Craiova maçının ardından yaptığı açıklamada attıkları golün rövanş öncesi kendilerine umut olduğunu söyledi.

UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Başakşehir, konuk ettiği Romanya ekibi Universitatea Craiova'ya 2-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, açıklamalarda bulundu. Üzgün olduklarını söyleyerek sözlerine başlayan Atan, "Çok daha iyi oynamamız gereken bir maçtı. Niyet olarak, mücadele isteği olarak oyuncularım sahadaydı. Bireysel performanslar biraz daha yukarıda olabilirdi. Özellikle hücum hattındaki oyuncularımız performansı aşağıda kaldı. İkinci yarı yaptığımız her hamle, her oyuncu bizi performans olarak yukarı çekti. İkinci gol bizi disiplinsizliğe sevk etti. 1 gol bizi hayatta tutacaktı. Daha erken pozisyonlarda beraberlik golünü bulabilirdik. Atılan gol oraya umutlu gitmemize neden oldu. Gol atmayı bildiği gibi gol yemeyi bilen bir takımdan bahsediyoruz. Doğru oyun, doğru oyuncu orada bizi turu getirebilir. 6-7 günlük süremiz var. İyi dinleneceğiz. Bazı sakat oyuncularımızı bekleyeceğiz. Rotasyonumuz dar olmasına rağmen giren oyuncuların verdiği reaksiyon bizi mutlu etti" ifadelerini kullandı.

"Duarte'nin olmadığı bölümde rakibe fırsatlar verdik"

Sakat oyunların durumlarıyla ilgili de konuşan Atan, şunları aktardı:

"Duarte bizim savunmada denge oyuncumuz. Son dönemde pozisyonu olan stoperde oynatıyoruz. Bizim orada futbol aklımızı arttırıyor. Sakatlık sonrası dizinin döndüğü söylendi ve o kaosta golü yedik. O sakatlık bizim ritmimizi bozdu. Duarte'nin olmadığı bölümde rakibe fırsatlar verdik. Bilek sakatlığı var. Yarın daha net belli olacak. Kemen'in pazar günü antrenmanlara katılmasını bekliyoruz. Selke, maç sabahı iğne olmasına rağmen maça giremeyeceğini söyledi. İkinci maçta bizimle olacak. Yusuf için yüzde 50'i diyebilirim. Ömer Ali Şahiner bizimle olamayacak."

"İkinci maçta rakibin geçiş oyununu engellemek istiyoruz"

İkinci yarı rakibin kendi ceza sahalarına girmemesini sağlayamadıklarını belirten Atan, "Bu maçta amacımız rakibi sahamıza yaklaştırmamaktı. Yerleşik şekilde neredeyse bize hiç hücum etmediler. Özellikle ilk yarı boyunca 1 tane şut pozisyonları var. Onun dışında bir pozisyon vermedik. Çift santrfor oynuyorlar. İleride birebir baskı yapıyoruz. Hücuma çok oyuncuyla katılmaya çalışıyoruz. Arka alanda stoperlerinizle birebir eşleşme konusunda oyunu iyi organize etmeniz gerekiyor. Duarte'nin olduğu bölümde bunu iyi organize ederken, ikinci yarı bunu iyi organize ettiğimizi söyleyemem. Oyun planımız ve oyun kurulumumuz da geçiş yememek üzerine kuruluydu. İkinci maçta geçiş oyununu engellemek ve rakibin ceza sahamıza daha az girmesini sağlayacak bir oyun bulmaya çalışacağız" diye konuştu. - İSTANBUL