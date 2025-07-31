Başakşehir Teknik Direktörü Atan'dan Viking Maçı Öncesi Açıklamalar

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Cherno More maçının ardından yaptığı açıklamada, "Hemen bunu unutup, Viking eşleşmesine odaklanmamız gerekiyor" dedi.

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında konuk ettiği Cherno More'yi 4-0 mağlup ederek, bir üst tura yükseldi. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, açıklamalarda bulundu. Oyuncularını gösterdikleri performanstan dolayı tebrik ederek sözlerine başlayan Atan, "İlk 45 dakika çok iyi bir oyun oynadık. Maçları ilk yarıdaki gibi bitirebilirsek bizim için çok iyi olur. Rakibe saygı duyarak, formasyona hemen tepki vererek oynamamız lazım. İlk yarıda mükemmele yakın bir oyun oynadık. Hemen bunu unutup, Viking eşleşmesine odaklanmamız gerekiyor. Genç dinamik bir takımla oynayacağız. Bu turdaki attıkları gol ve oynadıkları oyun yüksek bir özgüven sağlamış oldu. Sentetik sahada maç oynuyorlar. Oraya en iyi durumu bulup, ona göre çalışacağız. Yeterli sayıda antrenman yapmak istiyoruz. Oradan iyi bir skorla buraya avantajlı gelmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Duarte, bek olarak oynadığında da bize büyük katkılar veriyor"

Brezilyalı savunma oyuncusu Leo Duarte'nin performansıyla ilgili düşüncelerinin sorulması üzerine Atan, "İnanılmaz bir oyuncu. Büyük bir profesyonel. Bek pozisyonda oynadığı zamanda stoper olarak oynadığında bize büyük katkılar veriyor. Geçen sene transferinin iptal olmasından dolayı bunun etkisinde kalmış olabilir. Bu sezon daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bek oynarken daha fazla saklanıyordu. Stoperde oynatarak sakatlık riskini daha aza indirmiş oluyoruz" açıklamasında bulundu.

"Turu buraya getirebilirsek, daha avantajlı olacağız"

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Norveç ekibi Viking ile oynayacakları maçla ilgili düşüncelerini de aktaran Atan, "Her doğru, her yerde geçerli olmuyor. Rakip 21-22 resmi maç oynamış. Ritmini bulmuş ve maç sentetik sahada oynayacak. Biz burada kendi oyunumuzu oynayacağız dersek yanılgıya düşeriz. Bu turu geçeceğimizi düşünerek maçlarını izledik. Yapacağımız analizler bizim için en büyük veri olacak. Doğru oyunla, doğru analizle oynayacağız. Turu buraya getirebilirsek, daha avantajlı olacağız. Genel anlamıyla zor bir eşleşme oldu" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL