Başakşehir, Teknik Direktör Çağdaş Atan ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı

Başakşehir, prensip anlaşmasına vardığı Teknik Direktör Çağdaş Atan ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. 43 yaşındaki teknik adam, ligi ilk 4 ya da 5 içerisinde bitirmenin ana hedefleri olduğunu söyledi. Başkan Göksel Gümüşdağ da adı Galatasaray ile anılan Berkay Özcan ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalayacaklarını, Deniz Türüç için ise kendilerine Beşiktaş'tan bir teklif gelmediğini dile getirdi.

Rams Başakşehir'de, Emre Belözoğlu ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevi için prensip anlaşmasına varılan Çağdaş Atan için Fatih Terim Stadyumu'nda, Başkan Göksel Gümüşdağ'ın da katılımıyla imza töreni düzenlendi. Çağdaş Atan ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını belirten Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "2 yıl burada teknik direktörlük görevi yapmış eski hocamız Emre Belözoğlu ve ekibine teşekkür ediyorum. Çağdaş hocaya da 'hoş geldin' diyorum. Başakşehir Futbol Kulübü bu yıl 10. yılında. Çok önemli başarılara imza atmış bir kulübüz. Bu çatının altında alışık olduğumuz başarılara Çağdaş hoca ile devam edeceğimizi düşünüyorum. İstikrarlı bir yönetim anlayışımız var. Yönetim kurulu ile değerlendirip kararlarımızı alırız. En doğru kararı aldığımızı düşünüyorum. Bu kararın da doğru olacağına inanıyorum. Geçmişte elde ettiğimiz başarılara tekrardan imza atacağımıza tüm kalbimle inanıyorum. Yurt içi ve yurt dışından farklı farklı hocaların bu takımı çalıştırmakla ilgili talebi oldu. Biz de Çağdaş hoca ile çalışmaya karar verdik. Kendisi de hedefleri olan, futbol anlayışını beğendiğimiz bir teknik adam" ifadelerini kullandı.

Göksel Gümüşdağ: "Berkay'ın sözleşmesini 3 yıl uzatıyoruz, Deniz için Beşiktaş'tan teklif gelmedi"

Berkay Özcan'ın sözleşmesini yarın 3 yıllığına uzatacaklarını dile getiren Gümüşdağ, "Çağdaş hoca takımdaki bütün oyunculardan memnun olduğunu söyledi. Takıma oyuncu katmak istiyoruz. Leo Dubois ile ilgili bir çalışmamız olmadı. Hocanın verdiği bilgi doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürürüz. Deniz Türüç ile ilgili hiçbir konudan haberdar değilim. Deniz, bizim sevdiğimiz bir oyuncu. Hocamızın da beğendiği bir oyuncu olduğunu konuştuk. Deniz'le de sözleşme uzatmak istiyoruz. Beşiktaş'tan bize bir teklif gelmedi. Cuma gününe kadar 2-3 bölgeye transfer yapacağız" dedi.

Emre Belözoğlu'nun, milli takım teknik direktörlüğüyla anılmasıyla ilgili sorulan soruya ise Gümüşdağ, "Milli takımın şu an 3 maçı var. Bitmiş bir şey yok. Hepimizin Kuntz'un arkasında olması gerekiyor. Milli takım konusunda alınacak karar, TFF'nin alacağı bir karardır. Gelecekte bir değişiklik varsa buna onlar karar verir. Oradaki oluşuma dair bir fikir sahip değilim" şeklinde konuştu.

Çağdaş Atan: "Başakşehir'i yeniden Avrupa'da mücadele eden ve zirve yarışında olan bir kulüp haline getirmek istiyoruz"

Başakşehir'de teknik direktörlük görevine getirildiği için çok heyecanlı ve gururlu olduğunu aktaran Çağdaş Atan, "Başkanımız ve yönetimimize göstermiş oldukları teveccühten dolayı teşekkür ediyorum. Başakşehir, kurumsal yapısını tamamlamış, şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi hafızası olan bir kulüp. İnşallah Başakşehir'i yeniden Avrupa'da mücadele eden ve zirve yarışında olan bir kulüp haline getirmek istiyoruz. Başakşehir, mevcutta iyi bir kadroya ve yapılacak transferlerle tekrardan zirve mücadelesi verebilecek bir kulüp yapısına sahip. Söyleyebileceğimiz tek şey, her gün bir önceki günden daha fazla çalışmak. Topu talep eden, oyunu domine eden bir oyun yapısı oluşturmak istiyoruz. Bunu rahatlıkla gerçekleştirebileceğimizi düşünüyorum. Her iki tarafa hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

"Berkay, benim çalışmayı sabırsızlıkla beklediğim bir oyuncu"

Adı transferde farklı kulüplerle anılan Berkay Özcan'ın, oyun sistemine çok uygun olduğunu vurgulayan Atan, "Kulübümüzden ayrılacak bir oyuncu üzerinden görüşme yapmadık. Bütün oyuncuları takımda tutmak istiyoruz. Başakşehir, üreten ve satan bir kulüp. Altyapıdan da faydalanmak istiyoruz. Başakşehir hem rekabet edecek hem de oyuncu yetiştirecek. Berkay benim çalışmayı sabırsızlıkla beklediğim bir oyuncu. Umarım o da bize gerekli cevabı verir. Kalitesi çok yüksek bir oyuncu" cümlelerine yer verdi.

"Daha hızlı oynayan, şiddetli baskılar yapan bir takım oluşturmak istiyoruz"

Başakşehir'de oluşturmak istediği sistemin nasıl olacağıyla alakalı 43 yaşındaki çalıştırıcı, "Bana göre futbol zekası yüksek, pas kalitesi yüksek oyunculardan kurulu bir takımız. Dokunuşumuzun çabuk olacağını düşünüyorum. Daha hızlı oynayan, şiddetli baskılar yapan bir takım oluşturmak istiyoruz. Bu bir süreç. Biz de ilk defa sezon içerisinde takım alıyoruz. İnşallah en kısa zamanda sonuç ve oyun anlamında değişiklikleri yansıtacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Ligi ilk 4-5 içerisinde bitirmek ana hedefimiz"

Sezonun geri kalanıyla ilgili ilk hedeflerinin Avrupa kotası içerisinde olmak olduğuna dikkat çeken Çağdaş Atan, "Ortak hedefimiz, şampiyonluk değil ama ona ulaşabilmek için mücadele etmek. İlk 4-5 içerisinde yer alabilmek ana hedefimiz. Ben de rekabet eden teknik direktörler arasında girebilmeyi istediğim için bu birliktelik oluştu. Şu an baktığımızda Avrupa kupaları hedefinden 7 puan uzaktayız. Yolumuz biraz uzun. Bu farkı kapatabileceğimizi düşünüyorum. Takıma çok güveniyorum. Emre hocaya da bıraktığı iyi takım için teşekkür ediyorum. Aldığımız iyi bir mirastan farklı bir yapıda takım oluşturmak istiyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Öte yandan ligde üst üste oynayacakları İstanbulspor, Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarıyla ilgili de Atan, "Kağıt üzerinde dezavantaj gibi gözüküyor ama ben bu rakiplerin hepsiyle oynayarak geldi. Ekip olarak bu maçlara çalışmışlığımız var. Bambaşka bir takımla sahaya çıkacağız. Her lig maçı çok zordur. Bizim amacımız, oyuna hükmeden, hızlı oynayan bir takım olmak. Seyir zevki yüksek bir oyun vaat ediyoruz" dedi. - İSTANBUL