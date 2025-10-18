Haberler

Başakşehir Taraftarlarından Filistin'e Destek Pankartı

Başakşehir Taraftarlarından Filistin'e Destek Pankartı
Başakşehir taraftarları, Galatasaray ile oynanan maçta Mescid-i Aksa ve Filistin'e yönelik saldırıları protesto ederek 'Özgür Filistin' pankartı açtı. Futbolcular da özel bir pankartla seremoniye katıldı.

Başakşehir taraftarları, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Filistin halkına yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla stadyum tribününde pankart açtı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir ile Galatasaray arasında oynanan maçta Filistin mesajları öne çıktı. Turuncu-lacivertli taraftarlar tribünlere astıkları pankartlarla Filistin'e destek verdi. Başakşehirli taraftarlar, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabakada öncesi tribünlere astıkları pankartlarla 'Özgür Filistin' çağrısı yaptı.

Ayrıca Başakşehirli futbolcular seremoniye 'Bir Sabah Doğacak Kardan Aydınlık' yazılı pankartla çıkarken, stadyum hoparlörlerinden Teymullah'ın Filistin'e adanmış aynı isimli şiiri çalındı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
