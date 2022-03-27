Başakşehir, Tahkim Kurulu'nun kararını yorumladı

Medipol Başakşehir Kulübü, Süper Lig hakemleri ve gözlemcilerinin görevden alınmalarına ilişkin yaptığı itirazın Tahkim Kurulu tarafından kabul edilmesiyle ilgiyi açıklamada bulundu.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü olarak Tahkim Kurulu'nun 'tarihi' kararının ardından sürecin henüz bitmediğini ve gelişmelerin takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Demirören Haber Ajansı / Spor