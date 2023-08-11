Başakşehir, Süper Lig'in ilk haftasında Alanyaspor'a konuk olacak
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Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 14 Ağustos Pazartesi günü Corendon Alanyaspor'a konuk olacak RAMS Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü. İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınmayla başladı. İdman 5'e 2 pas çalışmasıyla sona erdi. Turuncu-lacivertli ekip yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 14 Ağustos Pazartesi günü Corendon Alanyaspor'a konuk olacak RAMS Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınmayla başladı. İdman 5'e 2 pas çalışmasıyla sona erdi.
Turuncu-lacivertli ekip yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.