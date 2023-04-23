Başakşehir, Süper Lig'in 31. haftasında yarın Giresunspor'a konuk olacak

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın deplasmanda Bitexen Giresunspor ile karşılaşacak.

Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Ligde son 8 maçında yalnızca bir galibiyet elde eden ve oynadığı son 2 karşılaşmayı kaybeden Medipol Başakşehir, haftaya 45 puanla, Trabzonspor ve Yukatel Kayserispor'un averajla önünde 5. sırada girdi.

Son maçında MKE Ankaragücü'ne 3-1 mağlup olan Giresunspor ise ligde kalma mücadelesi veriyor.

Başakşehir'de 4 oyuncu cezalı

Turuncu-lacivertli ekibin Fenerbahçe ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Ahmed Touba ve Ömer Ali Şahiner, Giresun deplasmanında takımdaki yerlerini alamayacak.

Sarı kart cezalısı Lucas Biglia ve Mahmut Tekdemir ile sakatlığı bulunan Eden Karzev de bu mücadelede forma giyemeyecek.

Medipol Başakşehir'de tedavileri süren Stefano Okaka ve Serdar Gürler'in durumu ise maç gününde netlik kazanacak.

Dört oyuncu ceza sınırında

Turuncu-lacivertli ekipte Leo Duarte, Serdar Gürler, Stefano Okaka ve Caner Erkin, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu 4 futbolcu, yarınki maçta kart görmeleri durumunda 33. haftada oynanacak Galatasaray karşılaşmasında görev alamayacak.