Başakşehir, Süper Lig'in 21. haftasında yarın Eyüpspor'a konuk olacak

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın ikas Eyüpspor'a konuk olacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 14.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Başakşehir, Süper Lig'de çıktığı son 7 maçta mağlup olmadı. Bu müsabakalarda 5 galibiyet alan turuncu-lacivertli futbol takımı, 2 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

Ligde son 3 deplasman mücadelesini kazanan RAMS Başakşehir, Eyüpspor'a üstünlük kurarak dış sahadaki galibiyet serisini 4 maça çıkarmaya ve iyi gidişatını sürdürmeye çalışacak.

Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünü yaptığı turuncu-lacivertliler, 21. haftaya 30 puan ve averajla 6. sırada girdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşma, 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
