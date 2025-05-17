RAMS Başakşehir, Kasımpaşa ile Zorlu Maça Çıkıyor
RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak. Müsabaka saat 19.00'da Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda başlayacak. Başakşehir, 33 maçta elde ettiği 51 puanla 5. sırada yer alırken, Kasımpaşa 46 puanla 9. sırada bulunuyor. İki ekip arasındaki ilk yarı maçı 2-2 sonuçlanmıştı.
RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Süper Lig'de oynadığı 33 maçta 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 mağlubiyet alan Başakşehir, 51 puanla 5. sırada bulunuyor. Avrupa kupalarına katılım için mücadele eden turuncu-lacivertli takım, mücadeleden galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.
Ligde 11 galibiyet, 13 beraberlik ve 9 mağlubiyeti bulunan Kasımpaşa ise 46 puanla 9. sırada yer alıyor. Lacivert-beyazlılar, ligde son 7 maçta yalnızca 1 kez kaybetti.
İki ekip arasında ligin ilk yarısında oynanan maç 2-2 sonuçlanmıştı.