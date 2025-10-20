Haberler

Başakşehir, Süper Lig'de Tarihinin En Kötü Başlangıcını Tekrarladı

Başakşehir, Süper Lig'de Tarihinin En Kötü Başlangıcını Tekrarladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rams Başakşehir, Trendyol Süper Lig'de 9 maçta yalnızca 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak, 6 puanla alt sıralarda yer alıyor. Teknik direktör değişikliği ile beklenen çıkış sağlanamazken, yeni transferlerden de verim alınamadı.

Başakşehir, Trendyol Süper Lig'de oynadığı 9 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak topladığı 6 puanla alt sıralarda kalırken, 2021-2022 sezonundaki tarihinin en kötü sezon başlangıcını tekrarladı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Rams Başakşehir, kulüp tarihinin en kötü sezon başlangıçlarından birini yaptı. Turuncu-lacivertli ekip, bu sezon oynadığı 8 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 6 puan topladı. Başakşehir, böylece 2021-2022 sezonundaki kötü başlangıcını tekrarlamış oldu. Söz konusu sezonda da İstanbul ekibi, ilk 8 maçta 2 galibiyet ve 6 mağlubiyetle yine 6 puanda kalmıştı.

Teknik direktör değişikliği sorunu çözemedi

Sezona Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde başlayan Rams Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turunda elenmesinin ardından Süper Lig'de de beklenen sonuçları alamadı. Ligde oynadığı iki karşılaşmadan beraberliklerle ayrılan turuncu-lacivertli ekip, 45 yaşındaki teknik adamla yollarını ayırdı. Atan'ın yerine göreve gelen Nuri Şahin, takımda beklenen çıkışı sağlayamadı. Genç teknik adam yönetiminde ilk sınavını 1. hafta erteleme maçında veren Başakşehir, Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup ederek sezondaki ilk galibiyetini aldı. Bu maçtan sonra oynadığı 4 lig karşılaşmasında 3 kez kaybedip 1 kez berabere kalan Başakşehir, ligdeki kötü gidişatını durduramadı.

Başakşehir, sahasında 3 puanla tanışamadı

Rams Başakşehir, bu sezon sahasında oynadığı 4 maçta da galibiyetle tanışamadı. Turuncu-lacivertli ekip, Çağdaş Atan döneminde sahasında oynadığı Kayserispor ve Eyüpspor maçlarını sırasıyla 1-1 ve 0-0 berabere tamamladı. Nuri Şahin önderliğinde ise Alanyaspor'la 1-1 berabere kalan Başakşehir, Galatasaray'a da 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçlarla İstanbul temsilcisi, sahasında oynadığı 4 karşılaşmada 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak henüz 3 puan elde edemedi.

Başakşehir'in yeni forvetleri etkisiz kaldı

Rams Başakşehir, yaz transfer döneminde santrfor mevkiine yaptığı 4 transferden sadece Eldor Shomurodov'dan verim alabildi. Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa formasıyla 29 maçta 13 gol ve 2 asist üreten Nuno da Costa, bu sezon ligde 6 maçta henüz gol veya asist katkısı sağlayamadı. Geçen sezon Hamburg'un Almanya Bundesliga'ya yükselişinde önemli rol oynayan Davie Selke ise sakatlığı nedeniyle Süper Lig'de yalnızca 1 maçta görev alarak skora katkı yapamadı. Fransız ekibi Rennes'ten transfer edilen Bertuğ Yıldırım da sonradan oyuna dahil olduğu 2 Süper Lig mücadelesinde skor üretemedi.

Turuncu-lacivertlilerin en skorer oyuncusu Eldor Shomurodov oldu. Özbek futbolcu, oynadığı 8 maçta 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Shomurodov, Beşiktaş, Alanyaspor, Konyaspor ve Galatasaray karşısında birer gol kaydederken, Fatih Karagümrük maçında ise bir asist yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hülya Avşar'dan Sergen Yalçın'a tam destek

Taraftar tepkili, camia karışık! Hülya Avşar'dan sürpriz çıkış
Uzman çavuş dahil 2 kişiyi öldürdü! Saldırganın kimliği ortaya çıktı

Uzman çavuş dahil 2 kişiyi öldürdü! Saldırganın kimliği ortaya çıktı
Fenerbahçe taraftarını çıldırtan futbolcudan maç sonuna damga vuran hareket

Taraftarı çıldırtan futbolcudan maç sonuna damga vuran hareket
İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir ilişkisi resmi olarak sona erdi

3 yıllık evlilik bitti! Ünlü çiftten herkesi şaşırtan açıklama
Hülya Avşar'dan Sergen Yalçın'a tam destek

Taraftar tepkili, camia karışık! Hülya Avşar'dan sürpriz çıkış
80 yaşlarındaki 3 arkadaşın alem gecesi hastanede bitti

80'lik 3 arkadaşın alem gecesi hastanede bitti
O isme beğeni yağıyor! Sahalarda görmek istediğimiz hareketler

Ülkenin konuştuğu pozisyon: Sezonu kapatabilirdi
İnternette küresel kriz! Birçok uygulama ve siteye girilemiyor

İnternette küresel kriz! Birçok uygulama ve siteye girilemiyor
Asgari ücrette gözler yarınki toplantıda! İşte nokta atışı bilen bankanın tahmini

Kritik gün yarın! İşte nokta atışı bilen bankanın tahmini
İran'ı karıştıran düğün görüntüsü

Sızdırılan görüntü şeriatla yönetilen komşu ülkeyi fena karıştırdı
Yeni haftaya süper başlangıç! İşte altın fiyatlarında son durum

Yeni haftaya süper başlangıç! İşte altın fiyatlarında son durum
Fatih Ürek'in sağlık durumu nasıl? Yakın arkadaşından yeni açıklama

Sanat camiası diken üstünde! Yakın arkadaşı son durumunu açıkladı
KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal çıkış: Türkiye büyükelçisi yarın geri çekilmeli

KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal Türkiye çağrısı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.