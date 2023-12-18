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Başakşehir, Sivasspor maçı için hazır

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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın EMS Yapı Sivasspor'u konuk edecek RAMS Başakşehir, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın EMS Yapı Sivasspor'u konuk edecek RAMS Başakşehir, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. Üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

RAMS Başakşehir ile EMS Yapı Sivasspor, yarın saat 17.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Çağdaş Atan Başakşehir Sivasspor Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

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