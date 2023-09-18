Başakşehir, Şener Özbayraklı ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, 33 yaşındaki sağ bek Şener Özbayraklı ile yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Şener Özbayraklı'ya verdiği emekler için teşekkür edildi.

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, 33 yaşındaki sağ bek Şener Özbayraklı ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Başakşehir, Şener Özbayraklı ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Turuncu-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Şener Özbayraklı ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Şener Özbayraklı'ya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

2021-2022 sezonundan bu yana Başakşehir forması giyen Şener Özbayraklı, toplamda 31 maçta görev yaptı.