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Başakşehir salonda çalıştı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Başakşehir salonda çalıştı

Yeni sezon hazırlıklarını Burdur'da sürdüren Medipol Başakşehir, sabah antrenmanında salonda çalıştı.

Yeni sezon hazırlıklarını Burdur'da sürdüren Medipol Başakşehir, sabah antrenmanında salonda çalıştı.

Başakşehir, kamp programı için gittiği Burdur'da hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti. İki grup halinde salonda kuvvet çalışması gerçekleştirildi. Turuncu-lacivertliler, 18.00'de yapacağı günün ikinci idmanıyla çalışmalarını sürdürecek. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Başakşehir Burdur Spor Haberler

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