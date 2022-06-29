Başakşehir salonda çalıştı Yeni sezon hazırlıklarını Burdur'da sürdüren Medipol Başakşehir, sabah antrenmanında salonda çalıştı. Yeni sezon hazırlıklarını Burdur'da sürdüren Medipol Başakşehir, sabah antrenmanında salonda çalıştı. Başakşehir, kamp programı için gittiği Burdur'da hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti. İki grup halinde salonda kuvvet çalışması gerçekleştirildi. Turuncu-lacivertliler, 18.00'de yapacağı günün ikinci idmanıyla çalışmalarını sürdürecek. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Spor Başakşehir Burdur Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Başakşehir salonda çalıştı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.