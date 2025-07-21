Başakşehir, PFK Cherno More Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
UEFA Konferans Ligi İkinci Eleme Turu'nda PFK Cherno More ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi Başakşehir, antrenmanlarına devam ediyor. Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetimindeki futbolcular, taktik çalışmalarıyla hazırlıklarını sürdürüyor.
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi İkinci Eleme Turu'nda PFK Cherno More ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde topla ısınmayla başlayan idman, taktik çalışmasıyla sona erdi.
Turuncu-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla PFK Cherno More maçı hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor