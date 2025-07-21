Başakşehir, PFK Cherno More Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Başakşehir, PFK Cherno More Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Konferans Ligi İkinci Eleme Turu'nda PFK Cherno More ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi Başakşehir, antrenmanlarına devam ediyor. Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetimindeki futbolcular, taktik çalışmalarıyla hazırlıklarını sürdürüyor.

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi İkinci Eleme Turu'nda PFK Cherno More ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde topla ısınmayla başlayan idman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla PFK Cherno More maçı hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Camide komşusunun boğazını kesen caninin ifadesi en az olay kadar vahim

Camide komşusunun boğazını kesen caninin ifadesi en az olay kadar vahim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İtalya gol kralı Retegui'in transfer olduğu takıma kimse anlam veremedi

İtalya gol kralının transfer olduğu takıma kimse anlam veremedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.