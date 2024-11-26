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Başakşehir, Petrocub Maçına Hazır

Başakşehir, Petrocub Maçına Hazır
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Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 4. haftasında Moldova ekibi Petrocub ile oynayacağı maç için hazırlıklarını tamamladı. Antrenman sırasında oyuncular, maç taktiği üzerinde çalıştı.

- Başakşehir, Petrocub maçına hazır

İSTANBUL - Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 4. haftasında karşılaşacağı Moldova ekibi Petrocub mücadelesinin hazırlıklarını tamamladı.

UEFA Konferans Ligi 4. maçında Başakşehir, yarın saat 18.30'da Moldova temsilcisi Petrocub'u konuk edecek. Turuncu-lacivertliler, bu karşılaşmanın hazırlıklarını da tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. İdmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık gerçekleştirilirken, ilk olarak istasyon çalışması yapıldı. Isınma hareketlerinin ardından Başakşehirli futbolcular daha sonra top çalışması yaptı.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Petrocub maçının taktiği üzerinde duruldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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