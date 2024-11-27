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Başakşehir, Petrocub ile 1-1 Beraber Kaldı

Başakşehir, Petrocub ile 1-1 Beraber Kaldı
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UEFA Konferans Ligi 4. hafta maçında Başakşehir, sahasında konuk ettiği Moldova'nın Petrocub takımıyla 1-1 berabere kaldı. Başakşehir, Piatek'in penaltı golüyle öne geçti ancak son dakikada gelen golle eşitliği korundu.

(İSTANBUL)- Konferans Ligi 4. hafta maçında Başakşehir konuk ettiği Petrocub ile 1-1 berabere kaldı.

UEFA Konferans Ligi 4. hafta maçında RAMS Başakşehir, Moldova'nın Petrocub ekibi ile karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 18.30'da başlayan mücadeleyi Kosova Futbol Federasyonundan Genc Nuza yönetti.

Krzysztof Piatek'in 42. dakikada penaltıdan attığı golle Başakşehir, Petrocub karşısında 1-0 öne geçti. Lon Borş'un 90 artı 6'da attığı golle Petrocup skoru 1-1 yaptı. Kalan dakikalarda eşitlik bozulmadı ve Başakşehir sahasında Petrocub ile  1 -1 berabere kaldı.

Kaynak: ANKA / Spor
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