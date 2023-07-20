Üye Girişi
Haberler

Başakşehir, Özbekistan'ın Olimpik FK takımını 2-0 yendi

Spor Haberleri

Yeni sezon hazırlıklarını Burdur'da sürdüren Başakşehir, Özbekistan'ın Olimpik FK takımıyla yaptığı hazırlık maçını 2-0 kazandı. Leo Duarte ve Philippe Keny'nin attığı gollerle galip gelen Başakşehir'i Burdurlular büyük bir coşkuyla destekledi.

Yeni sezon hazırlık çalışmalarını Burdur'da gerçekleştiren Başakşehir, Özbekistan'ın Olimpik FK takımıyla yaptığı hazırlık maçından 2-0 galip ayrıldı.

Yeni sezon hazırlıklarının ilk kamp dönemini Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Spor Kamp Merkezi'nde sürdüren Başakşehir burada ikinci hazırlık maçında Özbekistan'ın Olimpik FK takımıyla karşı karşıya geldi. MAKÜ Spor Toto Stadyumu'nda gerçekleşen karşılaşmadan Başakşehir maçın ilk yarısında Leo Duarte ve Philippe Keny'nin attığı gollerle 2-0 galip ayrıldı.

Mücadeleyi tribünden takip eden Burdurlular Başakşehir'i büyük bir coşku ile destekledi.

Başakşehir'in Burdur kamp programı Pazar günü gerçekleştirecekleri üçüncü hazırlık maçının ardından pazartesi günü son bulacak. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Başakşehir Özbekistan Burdur Spor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title