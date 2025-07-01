Başakşehir, Nuno da Costa ile Anlaştı

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RAMS Başakşehir, serbest oyuncu statüsündeki 34 yaşındaki forvet Nuno da Costa ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Da Costa, önceki sezonlarda Kasımpaşa'da forma giymişti ve Süper Lig'de oynadığı 58 maçta 27 gol atmıştı.

RAMS Başakşehir, Yeşil Burunlu Adalı forvet oyuncusu Nuno da Costa'yı kadrosuna kattı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, son 2 sezonda Kasımpaşa'da forma giyen ve serbest oyuncu statüsünde bulunan 34 yaşındaki santrfor ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Da Costa, Süper Lig'de forma giydiği 58 maçta 27 gol kaydetti.

Deneyimli oyuncu, Onur Bulut'un ardından yeni sezon öncesinde Başakşehir'in kadrosuna kattığı ikinci isim oldu.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
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