Başakşehir, Nuno da Costa ile Anlaşma Sağladı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, son olarak Kasımpaşa'da forma giyen Nuno da Costa'yı iki yıllığına kadrosuna kattı. Kulüp, transferi duyurarak oyuncuya başarılar diledi.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, son olarak Kasımpaşa'da forma giyen Nuno da Costa'yı transfer etti.
Başakşehir, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında çalışmalarını sürdürürken Nuno da Costa transferini duyurdu. Turuncu-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Kasımpaşa'da forma giyen Nuno da Costa ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Nuno da Costa'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor